Чистые на первый взгляд: почему в отелях нужно избегать покрывал, стаканов и ковров

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Чистота в отелях: секреты, которые скрывают от постояльцев

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Туризм

Руководители и сотрудники отелей по всему миру стремятся создать идеальные условия для своих гостей. Десятки поваров готовят вкусные блюда, а горничные доводят номера до идеальной чистоты. Однако, на первый взгляд чистые комнаты могут скрывать неприятные сюрпризы.

Чистота в отелях: секреты, которые скрывают от постояльцев
Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам бывшей горничной, которая много лет проработала в гостиничном бизнесе, не все предметы в номере действительно чистят. Она советует избегать контакта с покрывалом: его редко отправляют в химчистку, и оно может оставаться грязным весь сезон. Также следует быть осторожным со стеклянными стаканами: если они выглядят чистыми, скорее всего, их просто протерли, а не заменили.

Не всегда чистят и полы. Их пылесосят ежедневно, но ковры отправляют в химчистку только при серьезных загрязнениях. Поэтому лучше ходить по номеру в носках или тапочках, чтобы избежать грязи и возможных инфекций.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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