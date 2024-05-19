Чистые на первый взгляд: почему в отелях нужно избегать покрывал, стаканов и ковров

Руководители и сотрудники отелей по всему миру стремятся создать идеальные условия для своих гостей. Десятки поваров готовят вкусные блюда, а горничные доводят номера до идеальной чистоты. Однако, на первый взгляд чистые комнаты могут скрывать неприятные сюрпризы.
По словам бывшей горничной, которая много лет проработала в гостиничном бизнесе, не все предметы в номере действительно чистят. Она советует избегать контакта с покрывалом: его редко отправляют в химчистку, и оно может оставаться грязным весь сезон. Также следует быть осторожным со стеклянными стаканами: если они выглядят чистыми, скорее всего, их просто протерли, а не заменили.
Не всегда чистят и полы. Их пылесосят ежедневно, но ковры отправляют в химчистку только при серьезных загрязнениях. Поэтому лучше ходить по номеру в носках или тапочках, чтобы избежать грязи и возможных инфекций.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".