Стало известно из-за чего налоговая хочет заблокировать счета певицы Глюк'Ozы

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) задолжала Федеральной налоговой службе порядка 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.
В настоящее время ФНС выставила перед Ионовой счет в 1,2 млн рублей. Ей может грозить блокировка счетов и запрет на выезд из страны. Хотя сама артистка сейчас проводит время в Италии.
Глюкоза отдыхает вместе с подругой, журналисткой Ксенией Собчак. Недавно она показала свое лицо без фильтров и макияжа.
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