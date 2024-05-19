Стало известно из-за чего налоговая хочет заблокировать счета певицы Глюк'Ozы

Певице Глюкозе грозит блокировка счетов из-за долга перед ФНС в 1,2 млн

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) задолжала Федеральной налоговой службе порядка 1,2 миллиона рублей. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Фото: youtube.com by канал Сама Меньшова is licensed under public domain

В настоящее время ФНС выставила перед Ионовой счет в 1,2 млн рублей. Ей может грозить блокировка счетов и запрет на выезд из страны. Хотя сама артистка сейчас проводит время в Италии.

Глюкоза отдыхает вместе с подругой, журналисткой Ксенией Собчак. Недавно она показала свое лицо без фильтров и макияжа.

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