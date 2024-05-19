Развал-схождение может спасти вашу жизнь. Почему эту процедуру нельзя игнорировать?

Регулировка углов установки колес, известная как развал-схождение, играет важную роль в безопасности, управляемости и экономии топлива автомобиля. Правильно настроенные углы улучшают контакт шин с дорогой, что повышает стабильность авто, особенно на высоких скоростях и в сложных погодных условиях.
Неправильные углы приводят к неравномерному износу шин, увеличивают риск аварий, поднимают расход топлива и увеличивают выхлопы. Периодическая проверка и корректировка развала-схождения способствует более комфортному и безопасному вождению, а также помогает избежать дополнительных затрат на шины и топливо.
Рекомендуется проводить регулировку примерно каждые 20 тысяч километров для поддержания оптимальных параметров управляемости и безопасности.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".