Как сейчас выглядит исполнительница роли Нюты из сериала "Ранетки" актриса Анна Байдавлетова

Нюта из "Ранеток" была вынуждена подрабатывать визажистом после распада группы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница группы "Ранетки" Нюта (настоящее имя Анна Байдавлетова) в YouTube-шоу "Без масок" призналась, что столкнулась с финансовыми проблемами после распада коллектива и даже была вынуждена подрабатывать визажистом.

Фото: youtube.com by канал Влад Череватый / БЕЗ МАСОК is licensed under public domain

"Я искала возможность заработать. Барабаны преподавала детям. И друзья, которым я обращалась за помощью, найти работу, не могли поверить в то, что я из группы и нуждаюсь в работе хотя бы обычной, стабильной", — поделилась певица.

И она, и другие участницы коллектива столкнулись с непростым временем, их посещали депрессивные мысли. При этом Нюта заявила, что они никогда не получали огромных гонораров — за выступление в "Олимпийском" им выдали 100 тысяч рублей.

Причиной распада группы стало нежелание продюсера продлевать контракт после того, как несколько девушек ушли.

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