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Ваш кот требует еду после ужина: истинная причина вас удивит

Из-за чего кошка постоянно просит есть

1:34
Зоосфера » Кошки

Если ваш кот только что поужинал, но, услышав шелест пакетика с кормом, стремительно мчится на кухню, скорее всего, причина не в голоде.

Из-за чего кошка постоянно просит есть
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вероятно, психологические факторы могут объяснить такое поведение.

Недостаток внимания от хозяина

Если вы мало времени уделяете кошке и редко играете с ней, животное может скучать. Кошка будет использовать различные способы, чтобы привлечь ваше внимание, в том числе выпрашивая еду.
Решение простое: проводите больше времени с питомцем, знакомьте его с новыми вещами, запахами и пространствами.

Сильный стресс

Ложное чувство голода может появиться, если кот долгое время находится в состоянии стресса.
Ситуацию можно исправить, только устранив причину стресса и создав для питомца комфортную обстановку.

Конкуренция

Животные, как и люди, едят каждый в своем темпе. Если у вас несколько питомцев, один из них может копировать поведение другого, который быстро съедает все из своей миски.

Попробуйте кормить животных отдельно хотя бы пару недель. Это поможет устранить конкуренцию, основанную на подражании.

Голодное прошлое

Если вы подобрали кота с улицы, где он был вынужден голодать, неудивительно, что он будет жадно стремиться к еде.
Чтобы убедить кошку, что она больше не будет голодать, и предотвратить переедание, кормите её по расписанию, 4-5 раз в день небольшими порциями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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