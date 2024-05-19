Пугачёву застали за странным занятием на пляже: от сигарет до слез дочери

Пугачёва вспоминает трудности раннего материнства на пляже с дочерью

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва поделилась воспоминаниями о сложностях раннего материнства в эфире программы "Пусть говорят". Певица вспомнила день, проведённый на пляже с маленькой дочерью Кристиной, который оказался полон испытаний.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

На пляже, куря сигарету и пытаясь устроить себе немного отдыха, Пугачёва столкнулась с непрекращающимся плачем дочери, который не давал ей возможности искупаться. Об этом сообщает Popcake.tv.

В итоге выяснилось, что причиной недовольства ребёнка была неспособность наступать на горячий песок и камни, что мама и не подозревала. Ситуацию прояснили опытные женщины, находящиеся на пляже, посоветовав надеть Кристине обувь.