Это растение выделяется душистыми пурпурными или сиреневыми соцветиями необычной формы

Почему стоит посадить коллинсию

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это привлекательное однолетнее растение обращает на себя внимание душистыми пурпурными или сиреневыми соцветиями необычной формы. Цветы коллинсии называют китайскими домиками из-за их многоуровневого строения. Растение достигает высоты 60 см, а в озеленении используется в основном коллинсия разнолистная.

Фото: https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/33238093104/ by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Коллинсия зацветает в июне и цветёт всё лето, источая насыщенный аромат, привлекающий пчёл. Она хорошо растёт как на солнце, так и в затенении, предпочитая лёгкую, плодородную, кислую почву.

Низины, болотистые почвы и места с близким залеганием грунтовых вод не подходят для коллинсии. Её не рекомендуется высаживать на берегах водоёмов. Семена обычно сеют в начале мая, они сохраняют всхожесть 3 года. Также возможно выращивание через рассаду.

Коллинсии обычно хватает естественных осадков, и полив требуется только в случае засухи. Она устойчива к заболеваниям, но застой влаги может привести к гниению корней.

Коллинсия гармонично сочетается с лавандой, шалфеем, васильками, колокольчиками, маргаритками и декоративными злаками.