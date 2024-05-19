Как древние верования породили современную традицию бросать монеты в воду во время путешествия

Почему туристы бросают монетки в воду: древние суеверия и современные привычки

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одно из главных суеверий туристов — бросить монеты в воду, чтобы вернуться в понравившееся место. Большинство путешественников в конце своих поездок находят водоём, где оставляют монетку, но мало кто знает, откуда появилась эта традиция.

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Как оказалось, бросать деньги в воду начали ещё в Древней Греции. Жители Эллады верили, что в водоёмах живут нимфы и другие духи. И перед отплытием они всегда оставляли в воде деньги, чтобы обеспечить себе спокойное путешествие. Подобная традиция перекочевала и в Римскую империю. Её жители считали Венеру богиней воды. И также перед тем, как отправиться в путь, они пытались заработать её милость, отдав ценные монеты и гарантируя себе тем самым безопасную поездку.

Со временем же традиция изменилась. Оставленные деньги стали символом не удачной дороги, а возвращения в важные места. Но вот уже больше семи веков люди всё равно бросают монетки в воду.