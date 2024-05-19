Кристина Асмус удивила поклонников резкой сменой имиджа

Актриса Кристина Асмус опубликовала в своем блоге видеоролик, на котором предстала с короткой стрижкой в стиле "ёжик".
Артистка запечатлена в джинсах и сером лонгсливе, поверх которого надела черную толстовку. В начале ролика она предстает со своими светлыми локонами, но затем снимает толстовку и показывает новую короткую стрижку.
Пользователи соцсетей пришли в восторг от внешнего преображения Асмус. Они написали, что ей очень идет новый образ.
Кристина Асмус воспитывает единственную дочь Анастасию, родившуюся в браке актрисы с юмористом Гариком Харламовым.
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