Раскрываем секреты идеальной мойки: простые хитрости, которые сохранят ваш автомобиль

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Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания: советы экспертов

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Авто

Мойка автомобиля на мойках самообслуживания требует соблюдения определенных правил, чтобы избежать повреждения кузова и компонентов. Начинать мойку следует только когда машина остыла, чтобы предотвратить деформацию тормозных дисков и повреждение краски.

Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания: советы экспертов
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 4.0

Необходимо проводить предварительное ополаскивание для удаления пыли и грязи, после чего применять специальные моющие средства с соблюдением безопасного расстояния. Для защиты краски рекомендуется использование воска и полировочных средств, а для лучшего эффекта мойки — активной пены.

При наличии керамического покрытия следует ограничиться минимальной обработкой и ополаскиванием деминерализованной водой. После мойки важно тщательно высушить машину микрофиброй, чтобы избежать разводов. Стоимость такой мойки обычно составляет 150-200 рублей за 10 минут.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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