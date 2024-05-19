Раскрываем секреты идеальной мойки: простые хитрости, которые сохранят ваш автомобиль

Мойка автомобиля на мойках самообслуживания требует соблюдения определенных правил, чтобы избежать повреждения кузова и компонентов. Начинать мойку следует только когда машина остыла, чтобы предотвратить деформацию тормозных дисков и повреждение краски.
Необходимо проводить предварительное ополаскивание для удаления пыли и грязи, после чего применять специальные моющие средства с соблюдением безопасного расстояния. Для защиты краски рекомендуется использование воска и полировочных средств, а для лучшего эффекта мойки — активной пены.
При наличии керамического покрытия следует ограничиться минимальной обработкой и ополаскиванием деминерализованной водой. После мойки важно тщательно высушить машину микрофиброй, чтобы избежать разводов. Стоимость такой мойки обычно составляет 150-200 рублей за 10 минут.
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