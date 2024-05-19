57-летняя Рената Литвинова снялась в откровенном наряде

Актриса и режиссёр Рената Литвинова в своем блоге опубликовала фотоснимок в топе.
57-летняя Литвинова запечатлена в черном спортивном топе Adidas, солнцезащитных очках и с полотенцем на голове. Она позирует на веранде.
Рената Литвинова переехала в Париж в 2022 году. Там она смогла построить успешную карьеру — занимается постановкой собственного спектакля, принимает участие в модных показах и играет в спектакле.
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