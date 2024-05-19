57-летняя Рената Литвинова снялась в откровенном наряде

Уехавшая из России Рената Литвинова показала фигуру в топе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и режиссёр Рената Литвинова в своем блоге опубликовала фотоснимок в топе.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ренаты Литвиновой в Инстаграм is licensed under public domain

57-летняя Литвинова запечатлена в черном спортивном топе Adidas, солнцезащитных очках и с полотенцем на голове. Она позирует на веранде.

Рената Литвинова переехала в Париж в 2022 году. Там она смогла построить успешную карьеру — занимается постановкой собственного спектакля, принимает участие в модных показах и играет в спектакле.

Недавно стало известно, что Рената Литвинова смогла окончательно помириться с подругой, певицей Земфирой* (признана в РФ иноагентом).

Ранее бывшая участница "Ранеток" рассказала, как пережила распад группы.