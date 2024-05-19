"Я ничего не знал": Гарик Харламов кардинально сменил имидж ради будущего ребенка

Юморист Гарик Харламов, занимающий место председателя жюри шоу "Звёзды", появился в финале проекта с розовыми волосами.
Он отметил, что ему позвонил коллега Денис Дорохов и рассказал о гендер-пати. Артист в прямом эфире объявил, какой будущий пол у ребенка жены одного из участников команды "Регионы".
"Я ничего не знал. Мне Денис позвонил, говорит, вот, у нас будет такая история, новый человек родится. И будет гендер-пати. Давай мы все это в таком секрете сохраним, перекрасим тебе волосы. Я говорю, да давай, почему нет", — раскрыл подробности юморист.
В заключение Харламов пошутил, что давно мечтал закрасить седину.
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