"Я ничего не знал": Гарик Харламов кардинально сменил имидж ради будущего ребенка

Гарик Харламов появился с розовыми волосами в финале шоу "Звёзды"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Гарик Харламов, занимающий место председателя жюри шоу "Звёзды", появился в финале проекта с розовыми волосами.

Фото: vk.com by Кадр из шоу "Звёзды" на платформе VK Видео is licensed under public domain

Он отметил, что ему позвонил коллега Денис Дорохов и рассказал о гендер-пати. Артист в прямом эфире объявил, какой будущий пол у ребенка жены одного из участников команды "Регионы".

"Я ничего не знал. Мне Денис позвонил, говорит, вот, у нас будет такая история, новый человек родится. И будет гендер-пати. Давай мы все это в таком секрете сохраним, перекрасим тебе волосы. Я говорю, да давай, почему нет", — раскрыл подробности юморист.

В заключение Харламов пошутил, что давно мечтал закрасить седину.

Ранее стало известно, кто стал победителем шоу "Звёзды" на НТВ.