Забота о руках: пять важных правил для поддержания красоты и здоровья

Не пренебрегайте SPF: пять основных правил ухода за кожей рук

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Руки, как известно, могут выдать возраст женщины даже при молодом и ухоженном лице. Все морщинки, пигментные пятна и сухость кожи рук столь честно отражают прошедшие годы. Чтобы избежать этого, важно ухаживать за кожей рук с должным вниманием, аналогичным тому, что уделяется лицу.

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Стоматолог Лиана Давыдова объясняет, что весьма множественные факторы влияют на состояние кожи рук: от повседневной деятельности, такой как мытье посуды и стирка, до воздействия ультрафиолетовых лучей и вредных привычек. Чтобы предотвратить негативные последствия, стоит придерживаться пяти основных правил ухода за кожей рук.

Важно правильно моить и сушить руки. Используйте мягкое мыло или увлажняющее средство для очищения, чтобы не пересушить кожу. Также предпочтительнее использовать холодную или теплую воду, чтобы избежать сушки дермы.

Регулярное увлажнение играет ключевую роль в уходе за кожей рук. Руки являются одной из самых открытых частей кожи, что приводит к более частому отмиранию клеток эпидермиса. Поэтому важно регулярно увлажнять кожу рук и ногтей, особенно после контакта с водой и перед сном.

Отшелушивание также необходимо для поддержания здоровья кожи рук. Правильный выбор метода отшелушивания зависит от типа кожи. Эксфолиация рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю, чтобы избежать раздражения и преждевременного стирания клеток эпидермиса.

Не забывайте о солнцезащитном креме для рук. Наносите его после увлажняющего крема и периодически обновляйте защиту от ультрафиолета, особенно если вы проводите много времени на улице или после мытья рук.

И, наконец, для защиты рук от вредных воздействий, таких как чистящие средства, используйте перчатки при выполнении домашних дел. Это может быть не всегда удобно, но здоровье и красота рук важнее.