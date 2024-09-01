Лёгкий рецепт омлета с добавлением свежих овощей и зелени для здорового и сытного завтрака

Утро начинается с омлета: лучший рецепт для сытного завтрака

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет с овощами и зеленью — это быстрый, вкусный и полезный вариант завтрака, который легко приготовить из простых ингредиентов. Он богат белком и витаминами, идеально подходит для тех, кто следит за питанием и хочет начать день с лёгкого и сытного блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

2 яйца;

1 помидор;

1/2 сладкого перца;

1/4 красного лука (по желанию);

Немного свежей зелени (укроп, петрушка, шпинат);

Соль и перец по вкусу;

1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

Помидор нарежьте кубиками, сладкий перец — соломкой, а лук — мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и сладкий перец, обжарьте на среднем огне 3-4 минуты до мягкости. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте взбитые яйца на сковороду с овощами. Сразу добавьте нарезанные помидоры и зелень. Готовьте омлет на среднем огне, пока яйца не схватятся. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы омлет приготовился равномерно. Снимите омлет с огня, аккуратно переложите на тарелку. Можно украсить дополнительной зеленью сверху.

Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

