Лёгкий рецепт омлета с добавлением свежих овощей и зелени для здорового и сытного завтрака

Омлет с овощами и зеленью — это быстрый, вкусный и полезный вариант завтрака, который легко приготовить из простых ингредиентов. Он богат белком и витаминами, идеально подходит для тех, кто следит за питанием и хочет начать день с лёгкого и сытного блюда.
На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и сладкий перец, обжарьте на среднем огне 3-4 минуты до мягкости.
В миске взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте взбитые яйца на сковороду с овощами. Сразу добавьте нарезанные помидоры и зелень.
Готовьте омлет на среднем огне, пока яйца не схватятся. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы омлет приготовился равномерно.
Снимите омлет с огня, аккуратно переложите на тарелку. Можно украсить дополнительной зеленью сверху.
Приятного аппетита!
Уточнения
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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