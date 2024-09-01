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Лёгкий рецепт омлета с добавлением свежих овощей и зелени для здорового и сытного завтрака

Утро начинается с омлета: лучший рецепт для сытного завтрака
1:22
Еда

Омлет с овощами и зеленью — это быстрый, вкусный и полезный вариант завтрака, который легко приготовить из простых ингредиентов. Он богат белком и витаминами, идеально подходит для тех, кто следит за питанием и хочет начать день с лёгкого и сытного блюда.

Утро начинается с омлета: лучший рецепт для сытного завтрака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 1 помидор;
  • 1/2 сладкого перца;
  • 1/4 красного лука (по желанию);
  • Немного свежей зелени (укроп, петрушка, шпинат);
  • Соль и перец по вкусу;
  • 1 чайная ложка оливкового масла.

Приготовление:

  1. Помидор нарежьте кубиками, сладкий перец — соломкой, а лук — мелкими кубиками. Зелень мелко порубите.
  2. На сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и сладкий перец, обжарьте на среднем огне 3-4 минуты до мягкости.
  3. В миске взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте взбитые яйца на сковороду с овощами. Сразу добавьте нарезанные помидоры и зелень.
  4. Готовьте омлет на среднем огне, пока яйца не схватятся. Можно накрыть сковороду крышкой, чтобы омлет приготовился равномерно.
  5. Снимите омлет с огня, аккуратно переложите на тарелку. Можно украсить дополнительной зеленью сверху.

Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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