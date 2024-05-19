Искалеченная бывшим мужем Маргарита Грачёва показала новорожденного младенца и раскрыла пол четвёртого ребёнка

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Маргарита Грачева рассказала, что у них с мужем родилась дочь

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Шоу-бизнес

Пережившая домашнее насилие Маргарита Грачева в своем блоге рассказала, что у них с мужем родилась дочь. Она призналась, что не стала узнавать пол на УЗИ, а решила дождаться родов.

Маргарита Грачева рассказала, что у них с мужем родилась дочь
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Маргариты Грачёвой в Инстаграм is licensed under public domain

Для женщины, воспитывающей троих сыновей, это долгожданная дочка.

"Наша девочка. Пока немного непривычно осознавать, что мы мама и папа дочки", — подписала Грачева видеокадры с малышкой.

Во время родов ее поддерживал супруг Максим Андрющенко. Как выяснилось, Грачева предположила, что родится девочка, и угадала.

Ранее стало известно, что певице Глюкозе грозит блокировка счетов из-за долга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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