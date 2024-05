Эти растения помогают избавиться от сорняков: они вытесняют их

Одним из основных разочарований садоводов является борьба с сорняками, которая кажется бесконечной и неравной. Независимо от того, сколько вы их выкапываете, они все равно возвращаются, а некоторые даже с большей силой. Использование химических средств не всегда является решением, особенно в густых цветниках. Однако можно сократить рост сорняков и со временем полностью избавиться от них, используя те же растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported