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Эти растения помогают избавиться от сорняков: они вытесняют их

Как можно избавиться от сорняков

Садоводство » Цветы

Одним из основных разочарований садоводов является борьба с сорняками, которая кажется бесконечной и неравной. Независимо от того, сколько вы их выкапываете, они все равно возвращаются, а некоторые даже с большей силой. Использование химических средств не всегда является решением, особенно в густых цветниках. Однако можно сократить рост сорняков и со временем полностью избавиться от них, используя те же растения.

Как можно избавиться от сорняков
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многолетники с широкой и густой кроной, такие как хосты, помогают в борьбе с сорной травой. Под их крупной и красивой листвой практически ничего не растет, и даже проросшие семена сорняков скоро погибают от нехватки света. Хосты отлично подходят для заполнения пробелов в цветниках, оформления приствольных кругов деревьев и декорирования края дорожек. Они прекрасно приживаются даже в тенистых местах.

Кроме того, многие сорта хостов отличаются не только красивой окраской листвы, но и привлекательными ароматными соцветиями. Посадка разных по размерам и окраске хостов позволяет создать высоко декоративные садовые композиции.

Среди других растений, которые помогают в борьбе с сорняками, можно отметить многолетние герани. Их присутствие, особенно в соседстве с хостами, может существенно снизить повреждения от слизней, которые отпугивает запах этого растения. Многолетние герани прекрасно растут как на солнечных, так и на тенистых участках, их цветение долгое и красивое. Виды с махровыми цветами особенно привлекательны.

10 СОРТОВ ХОСТ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КАЖДОМ САДУ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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