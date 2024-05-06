Положение богатых стран назвали безвыходным из-за госдолга

Эксперт: богатые страны в безвыходном положении

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны оказались в трудной ситуации из-за растущего государственного долга. Он подчеркнул, что ключевым вопросом остаётся то, как они, в частности США, планируют справиться с этой проблемой, назвав их положение безвыходным.

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По мнению Можина, бедным странам следует списывать или реструктурировать задолженности, тогда как у богатых государств есть несколько вариантов разрешения долгового кризиса.

Первым вариантом является достижение первичного профицита бюджета и его поддержание в течение нескольких лет. Однако Можин отметил, что такое постепенное сокращение госдолга неизбежно приведёт к рецессии.

Кроме того, Можин подчеркнул, что выйти из долгового кризиса можно путем ускорения экономического роста или обесценивания госдолга через инфляцию.