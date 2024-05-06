Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали, почему собака рычит на хозяина
Четыре лучших упражнения на пресс, которые можно выполнять дома
По мнению экспертов, стоит избегать жирной еды и бобовых перед занятиями
Эксперт: российскому рынку труда грозят проблемы
Ученый Петров рассказал, что из-за паводка в Оренбуржье придут новые виды рыб
3 причины не заводить кошку дома
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Положение богатых стран назвали безвыходным из-за госдолга

Эксперт: богатые страны в безвыходном положении

1:01
Экономика

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости заявил, что богатые страны оказались в трудной ситуации из-за растущего государственного долга. Он подчеркнул, что ключевым вопросом остаётся то, как они, в частности США, планируют справиться с этой проблемой, назвав их положение безвыходным.

Эксперт: богатые страны в безвыходном положении
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению Можина, бедным странам следует списывать или реструктурировать задолженности, тогда как у богатых государств есть несколько вариантов разрешения долгового кризиса.

Первым вариантом является достижение первичного профицита бюджета и его поддержание в течение нескольких лет. Однако Можин отметил, что такое постепенное сокращение госдолга неизбежно приведёт к рецессии.

Кроме того, Можин подчеркнул, что выйти из долгового кризиса можно путем ускорения экономического роста или обесценивания госдолга через инфляцию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Семь советов тем, кто только начинает бегать
ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения
Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России
Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников