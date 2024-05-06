Инцидент с дроном над Москвой: пилот легкомоторного самолета столкнулся с беспилотником

Пилот легкого самолета обнаружил дрон во время своего полета над Москвой, как сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел в 19:30 4 мая в рамках рейса на самолете Piper Ra-2799G. Пилот авиакомпании "Флайт Центр" заметил беспилотный летательный аппарат типа самолета над Косино, восточном районе столицы, на высоте приблизительно 300 метров.
Согласно предоставленным данным, на тот момент в этом районе не было разрешений на использование дронов. Происшествие было немедленно доложено в органы противовоздушной обороны.
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