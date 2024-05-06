Инцидент с дроном над Москвой: пилот легкомоторного самолета столкнулся с беспилотником

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Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой

0:42
Туризм

Пилот легкого самолета обнаружил дрон во время своего полета над Москвой, как сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инцидент произошел в 19:30 4 мая в рамках рейса на самолете Piper Ra-2799G. Пилот авиакомпании "Флайт Центр" заметил беспилотный летательный аппарат типа самолета над Косино, восточном районе столицы, на высоте приблизительно 300 метров.

Согласно предоставленным данным, на тот момент в этом районе не было разрешений на использование дронов. Происшествие было немедленно доложено в органы противовоздушной обороны.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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