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Внучка Михаила Боярского показала, как выглядел её отец в юности: "Ну просто Ди Каприо"

Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"

0:58
Шоу-бизнес

Внучка актёра Михаила Боярского Катерина поделилась фотографией из семейного архива.

Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
Фото: https://www.instagram.com/boyarskaya.katerina by Инстаграм Екатерины Боярской is licensed under public doman

Катерина Боярская опубликовала в "Инстаграме*" фото, на котором запечатлён её отец, ныне депутат Государственной думы Сергей Боярский, в юном возрасте.

С фото на нас смотрит красивый модный парень.

"Папуля, такие тренды мне нравятся", — написала девушка под снимком.

Подписчики оценили красоту наследника Михаила Боярского.

"Помню вашего папу маленьким, а теперь у него дочь уже такая взрослая и красивая";

"Я представляю, сколько было бы разбитых сердец, если бы папа стал актёром";

"Краш";

"Ну просто Ди Каприо", — писали фолловеры под постом Катерины.

Ранее Михаил Боярский раскритиковал татуировки своей внучки в эфире НТВ.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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