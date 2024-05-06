Внучка Михаила Боярского показала, как выглядел её отец в юности: "Ну просто Ди Каприо"

Внучка актёра Михаила Боярского Катерина поделилась фотографией из семейного архива.
Катерина Боярская опубликовала в "Инстаграме*" фото, на котором запечатлён её отец, ныне депутат Государственной думы Сергей Боярский, в юном возрасте.
С фото на нас смотрит красивый модный парень.
"Папуля, такие тренды мне нравятся", — написала девушка под снимком.
Подписчики оценили красоту наследника Михаила Боярского.
"Помню вашего папу маленьким, а теперь у него дочь уже такая взрослая и красивая";
"Я представляю, сколько было бы разбитых сердец, если бы папа стал актёром";
"Краш";
"Ну просто Ди Каприо", — писали фолловеры под постом Катерины.
Ранее Михаил Боярский раскритиковал татуировки своей внучки в эфире НТВ.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.