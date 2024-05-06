Автоэксперт оценил, чем вызван рост продаж легковых автомобилей в России

Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России

В апреле 2024 года продажи легковых автомобилей в России увеличились более чем на 80%, что связано с перегревом автомобильного рынка в стране, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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По словам Хайцеэра, рост продаж был вызван ввозом большого количества автомобилей через серые схемы в преддверии повышения утильсбора. Чтобы ускорить продажи, дилеры снижали цены, что оказало влияние на всю отрасль.

Также спрос подогревали акции на китайские автомобили, как собранные в России, так и ввезенные официально. Хайцеэр подчеркнул, что высокая конкуренция среди китайских марок стимулирует ценовые снижения для завоевания рынка.

Дополнительное влияние на продажи оказали страхи по поводу возможного подорожания автомобилей, улучшение финансового состояния россиян и приближение летнего сезона. Кроме того, Хайцеэр отметил уменьшение опасений россиян перед покупкой китайских автомобилей.