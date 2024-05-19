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Неожиданное решение проблемы: как заставить кошку перестать царапать вашу мебель

Как отучить кошку царапать мебель: 3 простых способа

Зоосфера » Кошки

У многих владельцев пушистых питомцев есть привычка, вызывающая раздражение. Например, кошки царапают диваны, кресла и другие предметы мебели.

Как отучить кошку царапать мебель: 3 простых способа
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, делают они это не для того, чтобы разозлить хозяев. Животным необходимо точить когти и оставлять метки на различных поверхностях.

Вам не нравится, что мебель постоянно покрывается царапинами? Ни в коем случае не наказывайте вашего питомца!

Необходимо действовать иначе. Как именно? Воспользуйтесь следующими способами.

Установка когтеточки

Купите специальное приспособление или сделайте его самостоятельно. Иногда достаточно просто обмотать ножки мебели верёвками. Но помните, что наличие когтеточки не гарантирует того, что питомец будет пользоваться только ей.

Возможно, ваш четвероногий друг продолжит точить когти об мебель. Поэтому не забывайте о других методах.

Резкий звук

Кот должен заметить закономерность: как только он пытается поцарапать мебель, раздаётся неприятный звук. Например, звон монет.

Положите в пустую банку из-под кофе несколько металлических монет. Трясите этой "погремушкой", как только заметите намерение кошки. Важно действовать вовремя. Если питомец уже поцарапал мебель, то использование "погремушки" будет бесполезно.

Запах цитрусовых

Кошки не любят аромат апельсинового, мандаринового или лимонного сока. Налейте любую из этих жидкостей в пульверизатор и распылите на мебель. Скорее всего, кошка перестанет подходить к обработанному креслу или дивану.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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