Сияющая кожа: важность и секреты отшелушивания лица

Ритуалы ухода за кожей лица часто включают в себя очищение, увлажнение и защиту от солнечных лучей с помощью средств с SPF. Однако один из ключевых шагов, который часто пропускается, — это отшелушивание. Особенно важно это весной, когда кожа после зимы становится толще и грубее, накапливая омертвевшие клетки. Эксфолиация придает коже сияние, улучшает ее текстуру и стимулирует синтез коллагена.
Существуют два типа отшелушивающих средств: физические (с зернами) и химические (с кислотами), оба могут быть полезны при правильном применении. Однако необходимо аккуратно подбирать средства для эксфолиации, учитывая тип кожи и избегая чрезмерной интенсивности, чтобы не вызвать раздражение или микроразрывы.
Помните, что отшелушивание лица важно не переусердствовать, и подходящие средства следует выбирать в зависимости от типа кожи и ее потребностей. Утреннее отшелушивание может быть более эффективным, а использование скрабов во время душа поможет мягчить кожу и открыть поры.
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