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Очень вкусный смузи "Яблочный крамбл": и напиток, и десерт в одном бокале. Идеальное начало дня!

Готовим смузи "Яблочный крамбл"

0:59
Еда

Смузи с яблочным крамблом может стать вашим любимым напитком к завтраку. Придайте своему дню заряд бодрости, наслаждаясь его освежающим вкусом.

Готовим смузи "Яблочный крамбл"
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

К тому же этот смузи богат клетчаткой и кальцием, которые очень важны для здорового функционирования организма.

Ингредиенты

  • 2 шарика ванильного мороженого
  • 150 мл густых сливок
  • 3 печенья орео
  • 3 яблока
  • 5 г корицы

Приготовление

Чтобы приготовить этот напиток, яблоки нужно запарить. Вы даже можете приготовить их на пару. Сложите в чашу блендера яблоки, жирные сливки и ванильное мороженое. Хорошо перемешайте, чтобы получился смузи густой консистенции. Разлейте смузи по бокалам и поставьте в холодильник, пока он не застынет. Покрошите немного печенья Орео отдельно и посыпьте им смузи. Теперь вы можете наслаждаться освежающим напитком!

ФРУКТОВЫЙ СМУЗИ с яблоком и бананом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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