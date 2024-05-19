Очень вкусный смузи "Яблочный крамбл": и напиток, и десерт в одном бокале. Идеальное начало дня!

Смузи с яблочным крамблом может стать вашим любимым напитком к завтраку. Придайте своему дню заряд бодрости, наслаждаясь его освежающим вкусом.
К тому же этот смузи богат клетчаткой и кальцием, которые очень важны для здорового функционирования организма.
Чтобы приготовить этот напиток, яблоки нужно запарить. Вы даже можете приготовить их на пару. Сложите в чашу блендера яблоки, жирные сливки и ванильное мороженое. Хорошо перемешайте, чтобы получился смузи густой консистенции. Разлейте смузи по бокалам и поставьте в холодильник, пока он не застынет. Покрошите немного печенья Орео отдельно и посыпьте им смузи. Теперь вы можете наслаждаться освежающим напитком!
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