Очень вкусный смузи "Яблочный крамбл": и напиток, и десерт в одном бокале. Идеальное начало дня!

Готовим смузи "Яблочный крамбл"

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи с яблочным крамблом может стать вашим любимым напитком к завтраку. Придайте своему дню заряд бодрости, наслаждаясь его освежающим вкусом.

Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

К тому же этот смузи богат клетчаткой и кальцием, которые очень важны для здорового функционирования организма.

Ингредиенты

2 шарика ванильного мороженого

150 мл густых сливок

3 печенья орео

3 яблока

5 г корицы

Приготовление

Чтобы приготовить этот напиток, яблоки нужно запарить. Вы даже можете приготовить их на пару. Сложите в чашу блендера яблоки, жирные сливки и ванильное мороженое. Хорошо перемешайте, чтобы получился смузи густой консистенции. Разлейте смузи по бокалам и поставьте в холодильник, пока он не застынет. Покрошите немного печенья Орео отдельно и посыпьте им смузи. Теперь вы можете наслаждаться освежающим напитком!