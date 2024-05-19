Этот сорт моркови даёт яркие и ровные плоды: вес до 200 граммов — идеально подходит для употребления в свежем виде

"Витаминная 6" — очень урожайный среднеспелый сорт моркови, отличающийся повышенным содержанием каротина. Корнеплоды имеют ярко-оранжевый цвет, цилиндрическую форму и закругленный конец. Урожайность этого сорта может достигать 10 кг/кв.м. Средняя масса корнеплодов составляет 80-200 граммов, длина — 15 см, диаметр — 4,9 см. Сердцевина маленькая и не отличается по цвету от мякоти. Корнеплоды почти полностью погружены в почву, благодаря чему их верхушка не зеленеет.
Период от посева до достижения технической спелости составляет 90-110 дней. Сорт пригоден для зимнего хранения и не склонен к растрескиванию. Морковь "Витаминная 6" идеально подходит для употребления в свежем виде, а также для консервирования и заморозки. Содержание сахара в корнеплодах составляет 7-11%, и они обладают отличными вкусовыми качествами.
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