Швейцарский нож лишится лезвий

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Легендарная Victorinox объявила о выпуске военных ножей без лезвий

1:21
Наука

Швейцарский изготовитель знаменитых военных ножей Victorinox объявил о планах выпустить серию мультитулов, в которой не будет ни одного клинка. Компания утверждает, что нож не является настолько необходимым предметом, как другие инструменты, которые чаще используют пользователи.

Легендарная Victorinox объявила о выпуске военных ножей без лезвий
Фото: www.flickr.com by James Case is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Появление линейки "ножей без лезвий" будет ответом фирмы на увеличение актов насилия по всему миру. Главный исполнительный директор Victorinox Карл Эльзенер выразил беспокойство о том, что согласно глобальному исследованию ООН более 30% всех убийств, совершенных в странах Европы в 2023 году, были совершены с применением режущих и острых предметов.

Следует отметить, что появление таких мультитулов является и ответом на введение правил, запрещающих пронос ножей на массовые мероприятия, спортивные соревнования и концерты. Кроме того, новые мультитулы не будут обращаться в аэропортах — военные ножи новой серии будут считаться абсолютно безопасными. Решение о начале производства линейки было принято в связи с тем, что продажи традиционных изделий Victorinox упали на 30% после 11 сентября, когда произошли теракты в США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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