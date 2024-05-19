Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о своем психологическом расстройстве

Актриса Екатерина Волкова призналась, что не умеет отдыхать, даже при графике съемок шесть через один. По ее словам, все близкие люди уже привыкли к ее трудоголизму.
Даже в единственный выходной артистка умудряется выбрать для себя занятие, например, разобрать шкафы в доме.
"Поверьте, мне постоянно хочется простого человеческого — максимально расслабиться и ничего не делать, хотя бы ненадолго выйти из этой гонки, не боясь что-то пропустить, вылететь из обоймы", — пояснила Волкова.
При этом сама себя Волкова ругает, так как считает, что жизнь проходит в бесконечной гонке. Она уверена, что и на себя необходимо выделять время.
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