Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о своем психологическом расстройстве

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Актриса Екатерина Волкова призналась, что не умеет отдыхать

0:48
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова призналась, что не умеет отдыхать, даже при графике съемок шесть через один. По ее словам, все близкие люди уже привыкли к ее трудоголизму.

Актриса Екатерина Волкова призналась, что не умеет отдыхать
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Екатерины Волковой в Инстаграм is licensed under public domain

Даже в единственный выходной артистка умудряется выбрать для себя занятие, например, разобрать шкафы в доме.

"Поверьте, мне постоянно хочется простого человеческого — максимально расслабиться и ничего не делать, хотя бы ненадолго выйти из этой гонки, не боясь что-то пропустить, вылететь из обоймы", — пояснила Волкова.

При этом сама себя Волкова ругает, так как считает, что жизнь проходит в бесконечной гонке. Она уверена, что и на себя необходимо выделять время.

Ранее Катя Жужа сообщила о рождении четвертого ребенка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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