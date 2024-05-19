Бузова о себе и Диане: "Нашла отражение своей души в принцессе"

Бузова в программе "Дерзкая готовка": "Я узнаю себя в судьбе принцессы Дианы"

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своем выступлении в шоу "Дерзкая готовка", Ольга Бузова сравнила себя с принцессой Дианой, говоря о сходстве их судеб.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Она отметила, что обе столкнулись с неприятием и нелюбовью со стороны окружающих, но смогли сохранить благородство и отсутствие злобы к другим. Бузова поделилась, что так же как и принцесса Диана, она часто чувствовала себя одинокой и непонятой, проливая слезы в одиночестве, но всегда находила в себе силы прощать и двигаться дальше.

Также она отметила свой 20-летний юбилей работы на телевидении и рассказала о трудностях в личной жизни, включая развод и неудачные романы.