Впавший в меланхолию певец Дима Билан рассказал, что его бросила возлюбленная

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Дима Билан признался, что расстался с возлюбленной

0:57
Шоу-бизнес

Дима Билан пожаловался на душевную рану после расставания с избранницей.

Дима Билан признался, что расстался с возлюбленной
Фото: https://www.instagram.com/bilanofficial by Инстаграм Димы Билан is licensed under public doman

Победитель "Евровидения" Дима Билан разместил в своём "Инстаграме*" серию меланхоличных снимков. На фото он предстал в образе грустящего теннисиста.

Поклонников артиста заинтересовала подпись под фото, где он жалуется на разбитое сердце.

"Как забыть то пасмурное утро, когда, захлопнув дверь, ты ушла", — подписал актёр снимки.

Кто именно та возлюбленная, которая его покинула, Билан не уточнил.

Подписчики принялись утешать певца.

"Да я просто в продуктовый сбегала. Чего ты так сразу";

"Интрига";

"Кто ушла? Зачем ушла? Куда ушла? Вопросов больше чем ответов", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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