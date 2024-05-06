Впавший в меланхолию певец Дима Билан рассказал, что его бросила возлюбленная

Дима Билан пожаловался на душевную рану после расставания с избранницей.
Победитель "Евровидения" Дима Билан разместил в своём "Инстаграме*" серию меланхоличных снимков. На фото он предстал в образе грустящего теннисиста.
Поклонников артиста заинтересовала подпись под фото, где он жалуется на разбитое сердце.
"Как забыть то пасмурное утро, когда, захлопнув дверь, ты ушла", — подписал актёр снимки.
Кто именно та возлюбленная, которая его покинула, Билан не уточнил.
Подписчики принялись утешать певца.
"Да я просто в продуктовый сбегала. Чего ты так сразу";
"Интрига";
"Кто ушла? Зачем ушла? Куда ушла? Вопросов больше чем ответов", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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