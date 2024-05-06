Россиянам дали рекомендации по подготовке к тренировкам на свежем воздухе

Для занятий спортом не требуется больших усилий: в наши дни спортивное оборудование доступно в парках, скверах, на стадионах и манежах. Самое главное — правильная подготовка.
Важно обеспечить комфорт во время тренировки: тело должно свободно дышать, движения не должны быть ограничены. Необходимо учитывать влажность и ветер, надеть головной убор и защитные очки. При минусовой температуре следует надеть одежду, полностью покрывающую тело, например, длинные тайтсы или ветрозащитные штаны, лонгслив с длинным рукавом и тёплую флисовую куртку. Одежда не должна быть слишком объёмной, а пальцы рук, ног и уши должны быть защищены от холода.
Рекомендуется начинать тренировку с базовых упражнений, чтобы избежать переутомления. К ним относятся бег трусцой, прыжки на скакалке, приседания, отжимания, планка, подтягивания, вставание на опору, приседания, отжимания на брусьях и бёрпи.
Во время тренировок необходимо поддерживать пульс в интервале от 60 до 80% от максимального значения. Рекомендуемое время занятий — не более трёх часов. После тренировки рекомендуется употреблять воду комнатной температуры и тёплый чай для согревания дыхательных путей.
Перед физическими упражнениями необходимо исключить жирную еду, йогурт, бобы, газировку и соки. Допускается употреблять птицу, морепродукты, яйца, сельдерей, салат, морковь, картофель и рис.
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