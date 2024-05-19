Звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой в четвертый раз: ребенок родился в США

Блогерша Катя Жужа в своем блоге сообщила, что стала мамой в четвертый раз. Малыша, пол которого не раскрывает, она родила в клинике во Флориде.
Катя Жужа долгое время скрывала беременность, сообщив о положении на внушительном сроке. Для нее этот ребенок стал четвертым — от предыдущих отношений он воспитывает дочь Николь, а с нынешним супругом, автогонщиком Артемом Маркеловым еще двоих сыновей — Макса и Алекса.
Она признавалась, что они тщательно готовили детей к появлению еще одного ребенка. Мальчики участвовали в сборе кроватки, коляски и покупке вещей.
"А еще Алекс показывает, как будет катать малыша на коляске. Макс показывает, как он будет качать кроватку. Вы бы это видели. В общем, до появления младшего малыша у ребят уже есть к нему привязанность и любовь", — делилась Жужа.
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