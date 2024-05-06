Россиянам теперь доступен период охлаждения при заключении договоров с НПФ

ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

В понедельник начал действовать обновленный Базовый стандарт для Негосударственных пенсионных фондов (НПФ), который позволяет россиянам расторгнуть договор негосударственного пенсионного обеспечения в период охлаждения, сообщает АСН.

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Отказаться от договора с фондом и вернуть средства можно в течение 14 дней.

Кроме того, теперь НПФ должны добавлять больше информации в Ключевой информационный документ, который выдаётся клиентам перед заключением договора. Во-первых, это размер возмещения и порядок выплат в случае банкротства фонда или отзыва у него лицензии. Во-вторых, на пенсионном счёте НПО будут отображаться результаты инвестирования денег клиента: в случае убытков фонд должен будет восполнить пенсионный счёт потребителя на эту сумму.

Также НПФ теперь не смогут уменьшать размер негосударственной пенсии и продолжительность её выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов.

В Центробанке поясняли, что меры связаны с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений.

Ранее "Сбер" вернул деньги каждому пятому покупателю полиса "Семейный актив".