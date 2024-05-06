После обвинений в мисселинге "Сбер"вернул деньги каждому пятому обладателю полиса "Семейный актив"

«Сбер» вернул деньги каждому пятому члену инициативной группы покупателей полиса «Семейный актив», рассказал АСН представитель группы по возврату денег, вложенных в страховой продукт.
Ранее разгневанные клиенты "Сбера" массово потребовали расторгнуть полис "Семейный актив", обвинив сотрудников банка в мисселинге. После отказа со стороны банка потребители написали коллективную жалобу в Центробанк и администрацию Президента РФ.
Число потребителей, подписавших повторное коллективное письмо в ЦБ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и администрацию Владимира Путина, выросло с 49 до 156 человек. Однако ЦБ рассмотрел коллективную жалобу как индивидуальную якобы из-за отсутствия доверенностей, рассказал АСН один из организаторов сбора подписей. В ответном письме регулятор указал, что потребитель подписал договор со «Сбером», чем согласился с условиями скандального полиса.
Кроме того, ЦБ рекомендовал клиентам "Сбера" при покупке страховых полисов всегда просить разъяснений у сотрудников банка и не подписывать документы, если условия договора не до конца понятны.
Финомбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев не разделяет позицию ЦБ. Ранее он объяснил, как банкам удаётся обходить закон и навязывать клиентам ненужные страховые продукты, и почему люди подписывают договоры с заведомо грабительскими условиями.
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