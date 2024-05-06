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После обвинений в мисселинге "Сбер"вернул деньги каждому пятому обладателю полиса "Семейный актив"

"Сбер" расторг часть полисов "Семейный актив" по требованию недовольных клиентов

1:37
Страхование

«Сбер» вернул деньги каждому пятому члену инициативной группы покупателей полиса «Семейный актив», рассказал АСН представитель группы по возврату денег, вложенных в страховой продукт.

"Сбер" расторг часть полисов "Семейный актив" по требованию недовольных клиентов
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Ранее разгневанные клиенты "Сбера" массово потребовали расторгнуть полис "Семейный актив", обвинив сотрудников банка в мисселинге. После отказа со стороны банка потребители написали коллективную жалобу в Центробанк и администрацию Президента РФ.

Число потребителей, подписавших повторное коллективное письмо в ЦБ, Следственный комитет, Генпрокуратуру и администрацию Владимира Путина, выросло с 49 до 156 человек. Однако ЦБ рассмотрел коллективную жалобу как индивидуальную якобы из-за отсутствия доверенностей, рассказал АСН один из организаторов сбора подписей. В ответном письме регулятор указал, что потребитель подписал договор со «Сбером», чем согласился с условиями скандального полиса.

Кроме того, ЦБ рекомендовал клиентам "Сбера" при покупке страховых полисов всегда просить разъяснений у сотрудников банка и не подписывать документы, если условия договора не до конца понятны.

Финомбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев не разделяет позицию ЦБ. Ранее он объяснил, как банкам удаётся обходить закон и навязывать клиентам ненужные страховые продукты, и почему люди подписывают договоры с заведомо грабительскими условиями.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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