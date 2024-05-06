Отыскать идеальный инструмент для маникюра и поддерживать баланс витаминов: секреты выращивания длинных ногтей

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Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда ногти становятся ломкими и перестают расти, необходимо принять меры. Внимательный уход — ключ к их восстановлению. Эксперт по ногтевому сервису, Елена Валуева, делится несколькими простыми советами.

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Ежедневное использование масла для кутикулы: увлажнение играет ключевую роль в росте ногтей. Масло для кутикулы увлажняет ногтевое ложе и помогает сохранить их здоровье. Елена рекомендует масло жожоба, которое не только эффективно, но и доступно по цене.

Дополнительный прием биотина: недостаток биотина может привести к ломкости и расслаиванию ногтей. Включите в свой рацион пищу, богатую биотином, такую как печень, орехи, семечки, дрожжи и яйца, или применяйте витаминные комплексы.

Использование мягкой пилочки для ногтей: выбирайте мягкие пилочки, так как они бережнее обращаются с ногтями. Правильная техника подпиливания также важна. Движения должны быть мягкими и в одном направлении, чтобы избежать расслоения ногтей.

Выбор средства для снятия лака без ацетона: избегайте средств с высоким содержанием ацетона, так как они сушат ногти. Переходите на средства без ацетона, обогащенные витаминами и жирными кислотами.

Попробуйте гель для наращивания ногтей (BIAB): гель BIAB создает защитный слой, делая ногти крепче и предотвращая их ломкость. Он также создает упругую поверхность, снижая износ ногтей.