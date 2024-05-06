Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Семь советов тем, кто только начинает бегать
ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения
Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России
Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга
Отыскать идеальный инструмент для маникюра и поддерживать баланс витаминов: секреты выращивания длинных ногтей

Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Когда ногти становятся ломкими и перестают расти, необходимо принять меры. Внимательный уход — ключ к их восстановлению. Эксперт по ногтевому сервису, Елена Валуева, делится несколькими простыми советами.

Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
  • Ежедневное использование масла для кутикулы: увлажнение играет ключевую роль в росте ногтей. Масло для кутикулы увлажняет ногтевое ложе и помогает сохранить их здоровье. Елена рекомендует масло жожоба, которое не только эффективно, но и доступно по цене.
  • Дополнительный прием биотина: недостаток биотина может привести к ломкости и расслаиванию ногтей. Включите в свой рацион пищу, богатую биотином, такую как печень, орехи, семечки, дрожжи и яйца, или применяйте витаминные комплексы.
  • Использование мягкой пилочки для ногтей: выбирайте мягкие пилочки, так как они бережнее обращаются с ногтями. Правильная техника подпиливания также важна. Движения должны быть мягкими и в одном направлении, чтобы избежать расслоения ногтей.
  • Выбор средства для снятия лака без ацетона: избегайте средств с высоким содержанием ацетона, так как они сушат ногти. Переходите на средства без ацетона, обогащенные витаминами и жирными кислотами.
  • Попробуйте гель для наращивания ногтей (BIAB): гель BIAB создает защитный слой, делая ногти крепче и предотвращая их ломкость. Он также создает упругую поверхность, снижая износ ногтей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Пилот заметил дрон, пролетая над Москвой
Мексиканская запеканка: как приготовить
Весенняя подкормка яблонь
Восстановление крепких и здоровых ногтей: простые советы для долгого роста
Внучка Михаила Боярского показал сына актёра в юности: "Краш"
"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"
Семь советов тем, кто только начинает бегать
ЦБ разрешил расторгать договоры с НПФ в период охлаждения
Автоэксперт Хайцеэр: снижение цен повлияло на рост продаж "легковушек" в России
Маск: доллар обесценится, если не удастся решить проблему госдолга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников