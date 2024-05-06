Читать тем, у кого её еще нет: главные причины не заводить кошку дома

3 причины не заводить кошку дома

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Завести кошку — значит взять на себя ответственность за живое существо, которое не является игрушкой, памятником или предметом, который можно подарить или выбросить, когда надоест. Нет, так поступать нельзя.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ниже рассмотрим три причины, по которым стоит хорошо подумать, прежде чем заводить кошку дома.

Финансы.

Завести кошку — это финансовое обязательство.

— Расходы на корм. Качественное питание стоит недешево.

— Вакцинация и лечение. Регулярные прививки и ветеринарное обслуживание.

— Игровые атрибуты. Игрушки, когтеточки, домики.

— Домашний обиход. Лоток, наполнитель, миски, лежанка.

— Услуги грумера. Для ухода за шерстью.

— Стерилизация или вязка. Также требуют финансовых вложений.

Этот список можно продолжать, но суть в том, что на содержание кошки требуется бюджет.

Здоровье.

Как ваше здоровье, так и здоровье ваших близких.

— Царапины. Кошка может поцарапать, что может привести к ранам, которые заживают долго.

— Блохи. Могут укусить не только кошку, но и вас.

— Шерсть. Осыпается и попадает в самые неожиданные места.

— Аллергические реакции. Шерсть и слюна кошки могут вызывать аллергию.

— Кожные инфекции. Стригущий лишай и другие кожные заболевания.

— Сальмонеллез и токсоплазмоз. Кошка может быть носителем этих инфекций.

— Туберкулез. Крайне редкая, но возможная инфекция от кошки.

Беременность.

Если вы ждете ребенка, отложите заводить питомца на время.

— Токсоплазмоз. Инфекция, передающаяся от кошек, может негативно повлиять на развитие плода.

— Аллергия. Непредсказуемая реакция организма может осложнить беременность.

— Стресс. Уход за питомцем может быть дополнительной нагрузкой.

Прежде чем заводить кошку, обязательно оцените свои возможности и обстоятельства. Ваш будущий питомец заслуживает заботы и внимания на протяжении всей своей жизни.