Читать тем, у кого её еще нет: главные причины не заводить кошку дома

Завести кошку — значит взять на себя ответственность за живое существо, которое не является игрушкой, памятником или предметом, который можно подарить или выбросить, когда надоест. Нет, так поступать нельзя.
Ниже рассмотрим три причины, по которым стоит хорошо подумать, прежде чем заводить кошку дома.
Финансы.
Завести кошку — это финансовое обязательство.
— Расходы на корм. Качественное питание стоит недешево.
— Вакцинация и лечение. Регулярные прививки и ветеринарное обслуживание.
— Игровые атрибуты. Игрушки, когтеточки, домики.
— Домашний обиход. Лоток, наполнитель, миски, лежанка.
— Услуги грумера. Для ухода за шерстью.
— Стерилизация или вязка. Также требуют финансовых вложений.
Этот список можно продолжать, но суть в том, что на содержание кошки требуется бюджет.
Здоровье.
Как ваше здоровье, так и здоровье ваших близких.
— Царапины. Кошка может поцарапать, что может привести к ранам, которые заживают долго.
— Блохи. Могут укусить не только кошку, но и вас.
— Шерсть. Осыпается и попадает в самые неожиданные места.
— Аллергические реакции. Шерсть и слюна кошки могут вызывать аллергию.
— Кожные инфекции. Стригущий лишай и другие кожные заболевания.
— Сальмонеллез и токсоплазмоз. Кошка может быть носителем этих инфекций.
— Туберкулез. Крайне редкая, но возможная инфекция от кошки.
Беременность.
Если вы ждете ребенка, отложите заводить питомца на время.
— Токсоплазмоз. Инфекция, передающаяся от кошек, может негативно повлиять на развитие плода.
— Аллергия. Непредсказуемая реакция организма может осложнить беременность.
— Стресс. Уход за питомцем может быть дополнительной нагрузкой.
Прежде чем заводить кошку, обязательно оцените свои возможности и обстоятельства. Ваш будущий питомец заслуживает заботы и внимания на протяжении всей своей жизни.
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