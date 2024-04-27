Делаем хитрые ловушки для борьбы с колорадским жуком: шансов в них не угодить у вредителя не останется

Ловушки в борьбе с колорадским жуком

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Ловушки для жуков могут существенно сократить численность колорадского жука на участке. Для создания ловушки следует выполнить следующие шаги:

Фото: commons.wikimedia.org by Участник:№231-567 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За неделю до появления первых ростков растений подготовьте старые клубни картофеля.

Нарежьте их на дольки и поместите в раствор хлорофоса на 24 часа.

Разложите приманку вечером между рядами картофеля. Жуки будут притягиваться запахом, употреблять отравленный картофель и, следовательно, погибать. Другой проверенной ловушкой являются консервные банки и сок картофеля.

Для подготовки следует выполнить следующие действия:

Подготовьте указанные компоненты.

Обмажьте край банки соком растения.

Положите внутрь ёмкости часть картофеля. Запах привлечёт насекомых, которые будут падать в банку и не смогут выбраться из неё.