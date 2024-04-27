Делаем хитрые ловушки для борьбы с колорадским жуком: шансов в них не угодить у вредителя не останется

Ловушки для жуков могут существенно сократить численность колорадского жука на участке. Для создания ловушки следует выполнить следующие шаги:
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За неделю до появления первых ростков растений подготовьте старые клубни картофеля.
Нарежьте их на дольки и поместите в раствор хлорофоса на 24 часа.
Разложите приманку вечером между рядами картофеля. Жуки будут притягиваться запахом, употреблять отравленный картофель и, следовательно, погибать. Другой проверенной ловушкой являются консервные банки и сок картофеля.
Для подготовки следует выполнить следующие действия:
Подготовьте указанные компоненты.
Обмажьте край банки соком растения.
Положите внутрь ёмкости часть картофеля. Запах привлечёт насекомых, которые будут падать в банку и не смогут выбраться из неё.
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Простейшая ловушка для колорадского жука. Спасаем будущий урожай