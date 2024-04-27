Певица Валерия показала, как Пригожин восседает на троне в туалете с унитазом: не пускаешь меня в комнату

Певица Валерия сняла Иосфифа Пригожина на троне в туалете

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия продемонстрировала, как Иосиф Пригожин проводит часы досуга в туалете по-королевски.

Фото: https://www.instagram.com/valeriya by Инстаграм певицы Валерии is licensed under public domain

Валерия разместила в Инстаграм* видео, на котором её муж, продюсер Иосиф Пригожин, восседает на троне рядом с унитазом.

Певица показала королевский интерьер туалета в Кемеровской филармонии.

"Тебе слава Филиппа Бедросовича не даёт покоя?" — поинтересовалсь у супруга звезда. "Я нигде не видел такой трон, чтобы трон был в таком месте", — выразил своё удивление Пригожин.

Иосиф пожаловался на то, что жена не пускает его в комнату, поэтому ему приходится проводить время в туалете.

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