Банановый пудинг: нежный классический десерт, который очень легко приготовить из банки сгущёнки

Банановый пудинг — многие любят этот нежный классический десерт и не зря. Перед сочными слоями пудинга, взбитых сливок, спелых бананов и вафельного печенья невозможно устоять!
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Ингредиенты
1 банка сгущёнки
1,5 г молока
Пакет смеси для ванильного пудинга быстрого приготовления
Жирные сливки
1 ч. л. экстракта ванили
1 коробка ванильного вафельного печенья
4 банана, порезать ломтиками
2 ч. л. сахара
Приготовление
В большой миске взбейте сгущённое молоко, молоко и смесь для пудинга. Охладите около 5 минут.
В другой миске с помощью миксера взбейте сливки и ваниль до образования жёстких пиков, 2-3 минуты. Отложите половину взбитых сливок для подачи. Добавьте оставшиеся взбитые сливки в молочную смесь.
На дно формы для выпечки выложите вафли. Сверху — треть смеси для пудинга. Накройте ещё одним слоем вафель. Сверху выложите ровный слой ломтиков банана. Продолжайте выкладывать слоями пудинг, вафли и бананы, пока не дойдёте до верха, заканчивая последним слоем пудинга. Оставшиеся вафли отложите для подачи.
Охладите (минимум 3 часа).
Добавьте сахарный песок к оставшимся взбитым сливкам и перемешайте. Выложите сверху на банановый пудинг. Раскрошите отложенные вафли, затем посыпьте ими пудинг.