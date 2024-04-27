Банановый пудинг: нежный классический десерт, который очень легко приготовить из банки сгущёнки

Как приготовить банановый пудинг

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый пудинг — многие любят этот нежный классический десерт и не зря. Перед сочными слоями пудинга, взбитых сливок, спелых бананов и вафельного печенья невозможно устоять!

Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 банка сгущёнки

1,5 г молока

Пакет смеси для ванильного пудинга быстрого приготовления

Жирные сливки

1 ч. л. экстракта ванили

1 коробка ванильного вафельного печенья

4 банана, порезать ломтиками

2 ч. л. сахара

Приготовление

В большой миске взбейте сгущённое молоко, молоко и смесь для пудинга. Охладите около 5 минут. В другой миске с помощью миксера взбейте сливки и ваниль до образования жёстких пиков, 2-3 минуты. Отложите половину взбитых сливок для подачи. Добавьте оставшиеся взбитые сливки в молочную смесь. На дно формы для выпечки выложите вафли. Сверху — треть смеси для пудинга. Накройте ещё одним слоем вафель. Сверху выложите ровный слой ломтиков банана. Продолжайте выкладывать слоями пудинг, вафли и бананы, пока не дойдёте до верха, заканчивая последним слоем пудинга. Оставшиеся вафли отложите для подачи. Охладите (минимум 3 часа). Добавьте сахарный песок к оставшимся взбитым сливкам и перемешайте. Выложите сверху на банановый пудинг. Раскрошите отложенные вафли, затем посыпьте ими пудинг.