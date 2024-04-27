Повышение ставок и расширение программы: что ждет участников семейной ипотеки

Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил телеканалу РБК, что условия программы "Семейная ипотека" скоро будут изменены. По его словам, предложение включает исключение заемщиков с высоким уровнем дохода из этой программы.

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Чебесков пояснил, что для участников программы могут быть установлены ограничения по уровню заработной платы. Он выразил мнение, что люди с доходом от 500 тысяч рублей в месяц не нуждаются в государственной поддержке и могут получить жилищный кредит по рыночной ставке.

Кроме того, власти обсуждают возможное повышение ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет. Чебесков не уточнил, насколько может быть увеличена ставка. В настоящее время она составляет 6% годовых. Замминистр отметил, что такие семьи все еще смогут воспользоваться льготной программой, однако условия для них могут измениться. Ранее газета "Известия" сообщила о возможном повышении ставки для таких семей до 12% годовых.

Чебесков также сообщил, что в правительстве обсуждают возможность расширения семейной ипотеки на вторичное жилье. Министерство труда считает, что программу можно распространить на рынок "вторички" в населенных пунктах, где нет нового строительства жилья. Однако Минфин и Минстрой не поддерживают эту идею.

Напомним, изначально завершить программу "Семейная ипотека" планировали к 1 июля 2024 года. Однако президент РФ Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному собранию продлить программу до 2030 года.