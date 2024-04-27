Повышение ставок и расширение программы: что ждет участников семейной ипотеки

Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил телеканалу РБК, что условия программы "Семейная ипотека" скоро будут изменены. По его словам, предложение включает исключение заемщиков с высоким уровнем дохода из этой программы.
Чебесков пояснил, что для участников программы могут быть установлены ограничения по уровню заработной платы. Он выразил мнение, что люди с доходом от 500 тысяч рублей в месяц не нуждаются в государственной поддержке и могут получить жилищный кредит по рыночной ставке.
Кроме того, власти обсуждают возможное повышение ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет. Чебесков не уточнил, насколько может быть увеличена ставка. В настоящее время она составляет 6% годовых. Замминистр отметил, что такие семьи все еще смогут воспользоваться льготной программой, однако условия для них могут измениться. Ранее газета "Известия" сообщила о возможном повышении ставки для таких семей до 12% годовых.
Чебесков также сообщил, что в правительстве обсуждают возможность расширения семейной ипотеки на вторичное жилье. Министерство труда считает, что программу можно распространить на рынок "вторички" в населенных пунктах, где нет нового строительства жилья. Однако Минфин и Минстрой не поддерживают эту идею.
Напомним, изначально завершить программу "Семейная ипотека" планировали к 1 июля 2024 года. Однако президент РФ Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному собранию продлить программу до 2030 года.
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