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Повышение ставок и расширение программы: что ждет участников семейной ипотеки

Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку

1:46
Недвижимость

Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил телеканалу РБК, что условия программы "Семейная ипотека" скоро будут изменены. По его словам, предложение включает исключение заемщиков с высоким уровнем дохода из этой программы.

Люди с высокими доходами не смогут получить семейную ипотеку
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Чебесков пояснил, что для участников программы могут быть установлены ограничения по уровню заработной платы. Он выразил мнение, что люди с доходом от 500 тысяч рублей в месяц не нуждаются в государственной поддержке и могут получить жилищный кредит по рыночной ставке.

Кроме того, власти обсуждают возможное повышение ставки по семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет. Чебесков не уточнил, насколько может быть увеличена ставка. В настоящее время она составляет 6% годовых. Замминистр отметил, что такие семьи все еще смогут воспользоваться льготной программой, однако условия для них могут измениться. Ранее газета "Известия" сообщила о возможном повышении ставки для таких семей до 12% годовых.

Чебесков также сообщил, что в правительстве обсуждают возможность расширения семейной ипотеки на вторичное жилье. Министерство труда считает, что программу можно распространить на рынок "вторички" в населенных пунктах, где нет нового строительства жилья. Однако Минфин и Минстрой не поддерживают эту идею.

Напомним, изначально завершить программу "Семейная ипотека" планировали к 1 июля 2024 года. Однако президент РФ Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному собранию продлить программу до 2030 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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