Растущий интерес к Дагестану: продажи туров увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом

Дагестан привлекает туристов: спрос вырос на 20% в этом году

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году российские туристы открыли для себя Дагестан, и в текущем году интерес к поездкам в эту республику продолжает расти. По информации от Anex, продажи туров в новом сезоне на 20% выше, чем в прошлом году, благодаря развитию курортной инфраструктуры и появлению новых мест размещения.

Фото: flickr.com by Airwolfhound is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Туристическая компания "Русский Экспресс" также фиксирует высокий спрос на отдых в Дагестане. Многие посетители региона стремятся вернуться снова, выбирая более продолжительные и насыщенные маршруты и сочетая посещение Дагестана с другими регионами Северного Кавказа, что способствует расширению предложений и географии туров оператором.

В целом по России, "Русский Экспресс" отмечает возрастающую популярность туров с морскими экскурсиями, где туристы могут наблюдать за китами, косатками, тюленями и сивучами. Эти экскурсии предлагаются в рамках летних туров на Камчатку и Кольский полуостров.

Anex подтверждает растущий интерес к образовательным путешествиям. Среди перспективных направлений компания выделяет Армению, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, где увеличивается количество доступных авиаперелетов на регулярных рейсах.