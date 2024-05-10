Растущий интерес к Дагестану: продажи туров увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом

В 2023 году российские туристы открыли для себя Дагестан, и в текущем году интерес к поездкам в эту республику продолжает расти. По информации от Anex, продажи туров в новом сезоне на 20% выше, чем в прошлом году, благодаря развитию курортной инфраструктуры и появлению новых мест размещения.
Туристическая компания "Русский Экспресс" также фиксирует высокий спрос на отдых в Дагестане. Многие посетители региона стремятся вернуться снова, выбирая более продолжительные и насыщенные маршруты и сочетая посещение Дагестана с другими регионами Северного Кавказа, что способствует расширению предложений и географии туров оператором.
В целом по России, "Русский Экспресс" отмечает возрастающую популярность туров с морскими экскурсиями, где туристы могут наблюдать за китами, косатками, тюленями и сивучами. Эти экскурсии предлагаются в рамках летних туров на Камчатку и Кольский полуостров.
Anex подтверждает растущий интерес к образовательным путешествиям. Среди перспективных направлений компания выделяет Армению, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан, где увеличивается количество доступных авиаперелетов на регулярных рейсах.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.