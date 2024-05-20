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Бананово-овсяные батончики с сухофруктами и корицей: полезная сладость, которая готовится очень просто

Бананово-овсяные батончики для полезного перекуса

1:06
Еда

Приготовьте эти простые батончики с бананом и овсянкой для полезного перекуса.

Бананово-овсяные батончики для полезного перекуса
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 стакана овсяных хлопьев
  • 2,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 2 банана
  • 3 яичных белка
  • 1/2 стакана смеси сухофруктов
  • 1,5 стакана сахара
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • Изюм по желанию
  • 1 чашка обезжиренного молока
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка сливочного масла

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Хорошо взбейте яичные белки, банановое пюре, обезжиренное молоко и ванильный экстракт. Добавьте сухофрукты, изюм, пищевую соду, корицу, разрыхлитель, сахар и овсяные хлопья и хорошо перемешайте.
  3. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Вылейте приготовленную смесь в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку минимум на 30 минут. Разрежьте на батончики.
Энергетические батончики из овсяных хлопьев с орехами и бананом, вкусные сладости
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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