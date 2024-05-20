Бананово-овсяные батончики с сухофруктами и корицей: полезная сладость, которая готовится очень просто
Бананово-овсяные батончики для полезного перекуса
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Приготовьте эти простые батончики с бананом и овсянкой для полезного перекуса.
Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 стакана овсяных хлопьев
- 2,5 чайной ложки разрыхлителя
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 2 банана
- 3 яичных белка
- 1/2 стакана смеси сухофруктов
- 1,5 стакана сахара
- 2 чайные ложки молотой корицы
- Изюм по желанию
- 1 чашка обезжиренного молока
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- 1 чайная ложка сливочного масла
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Хорошо взбейте яичные белки, банановое пюре, обезжиренное молоко и ванильный экстракт. Добавьте сухофрукты, изюм, пищевую соду, корицу, разрыхлитель, сахар и овсяные хлопья и хорошо перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Вылейте приготовленную смесь в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку минимум на 30 минут. Разрежьте на батончики.
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