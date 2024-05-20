Бананово-овсяные батончики с сухофруктами и корицей: полезная сладость, которая готовится очень просто

Бананово-овсяные батончики для полезного перекуса

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте эти простые батончики с бананом и овсянкой для полезного перекуса.

Фото: flickr.com by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 стакана овсяных хлопьев

2,5 чайной ложки разрыхлителя

1 чайная ложка пищевой соды

2 банана

3 яичных белка

1/2 стакана смеси сухофруктов

1,5 стакана сахара

2 чайные ложки молотой корицы

Изюм по желанию

1 чашка обезжиренного молока

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 чайная ложка сливочного масла

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Хорошо взбейте яичные белки, банановое пюре, обезжиренное молоко и ванильный экстракт. Добавьте сухофрукты, изюм, пищевую соду, корицу, разрыхлитель, сахар и овсяные хлопья и хорошо перемешайте. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Вылейте приготовленную смесь в форму и поставьте в предварительно разогретую духовку минимум на 30 минут. Разрежьте на батончики.