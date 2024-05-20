Летние тренды 2024: ключевые модные акценты и советы от стилиста

Стилист Герман поделилась трендами на лето 2024 года

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С приближением нового сезона пора обновить летний гардероб. Стилист Марина Герман рассказала о ключевых трендах, которые будут актуальны этим летом. В моде будет женственность, натуральные материалы и интересные текстуры. Лён и летний трикотаж, включая костюмы с брюками и юбками, будут особенно популярны. Вязаные и прозрачные платья также будут востребованы, подходя как для курортов, так и для городских улиц.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan is licensed under public domain

Обувь также играет важную роль: популярными останутся балетки, особенно из сетки, создающие эффект прозрачности. Женственные топы с открытыми плечами и блузки с рюшами будут гармонично сочетаться с грубыми джинсами, создавая стильные контрасты. Льняные капсулы, включающие брюки, бермуды и жакеты, станут идеальной базой для летнего гардероба.

Цветовая палитра лета будет нежной, с акцентами на приглушенные оттенки желтого и голубого. Для любителей стиля гранж Герман советует рваные джинсы, объёмные косухи и многослойные образы, дополняемые металлическими цепями и грубыми сандалиями. Пышные хлопковые юбки также будут в тренде. Среди аксессуаров выделяются плетеные сумки и шляпы, повязки на голову, бейсболки и панамы. Из обуви стилист рекомендует сандалии, замшевые казаки, слингбэки, вьетнамки на каблучке и кожаные шлёпанцы.