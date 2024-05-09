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Клопы выращивают грибы на своих ногах для защиты своего потомства от смертельных ос-паразитов

Учёные обнаружили необычный способ, которым клопы защищаются от ос-паразитов

0:57
Наука

Некоторые насекомые, включая сверчков и цикад, обладают тимпанальными органами, позволяющими слышать брачные песни и обнаруживать приближение хищников.

Учёные обнаружили необычный способ, которым клопы защищаются от ос-паразитов
Фото: commons.wikimedia.org by Oldobelix is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

У клопов семейства Dinidoridae также предполагалось наличие подобной структуры, которая, как оказалось, используется не для слуха, а для выращивания паразитических грибов, защищающих яйца от ос-паразитов.

Исследование японских учёных под руководством Таканори Нишино выявило, что самки клопа Megymenum gracilicorne выращивают в пористом углублении на голенях грибы семейства Cordycipitaceae, создавая "грибковый бронежилет" для своих яиц. Это защищает яйца от ос, которые трудно пробивают мицелиевый барьер, хотя некоторым всё же удаётся сделать это, сообщает bioRxiv.

Это редкий пример использования грибов в протипаразитарных целях среди насекомых.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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