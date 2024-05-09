Клопы выращивают грибы на своих ногах для защиты своего потомства от смертельных ос-паразитов

Некоторые насекомые, включая сверчков и цикад, обладают тимпанальными органами, позволяющими слышать брачные песни и обнаруживать приближение хищников.
У клопов семейства Dinidoridae также предполагалось наличие подобной структуры, которая, как оказалось, используется не для слуха, а для выращивания паразитических грибов, защищающих яйца от ос-паразитов.
Исследование японских учёных под руководством Таканори Нишино выявило, что самки клопа Megymenum gracilicorne выращивают в пористом углублении на голенях грибы семейства Cordycipitaceae, создавая "грибковый бронежилет" для своих яиц. Это защищает яйца от ос, которые трудно пробивают мицелиевый барьер, хотя некоторым всё же удаётся сделать это, сообщает bioRxiv.
Это редкий пример использования грибов в протипаразитарных целях среди насекомых.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.