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Делимся полезными свойствами лопуха

Лопух: о нём такого вы ещё не знали

2:07
Садоводство » Цветы

Лопух, или баранец, – это растение, которое часто встречается на лугах, полях и даже в садах. На первый взгляд, оно может показаться обычной сорной травой, но на самом деле лопух имеет множество полезных свойств и может быть очень ценным для человека.

Лопух: о нём такого вы ещё не знали
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Fischer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, лопух является отличным источником витаминов и минералов. В его корнях содержится большое количество калия, кальция, магния, железа, фосфора и других полезных веществ. Также в лопухе присутствуют витамины А, С, Е, группы В, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

Второе полезное свойство лопуха – это его способность очищать кровь и организм от токсинов и шлаков. Корни растения содержат вещества, которые способны выводить из организма вредные вещества, такие как холестерин, соли тяжелых металлов и другие токсины. Поэтому лопух часто используется в народной медицине для лечения заболеваний печени, почек и желчного пузыря.

Также лопух обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Он может помочь при различных кожных проблемах, таких как экзема, псориаз, угри и даже при ожогах. Для этого достаточно приложить кожу к корням растения или использовать настойку лопуха для промывания пораженных участков.

Но не только внутреннее употребление лопуха может быть полезным. Его листья и стебли содержат вещества, которые улучшают состояние волос и кожи головы. Лопуховый шампунь или маска для волос помогут укрепить и улучшить их рост, а также избавиться от перхоти и себореи.

Наконец, лопух может быть полезен и для животных. Его корни используются в корме для скота и птиц, так как они содержат много белка и других питательных веществ. Кроме того, лопух является естественным средством от блох и клещей у животных.

Свойства лопуха, которые должны знать все
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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