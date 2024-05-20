Стало известно о последствиях в организме Кейт Миддлтон после химиотерапии

Radar: у Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг после курса химиотерапии

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии из-за обнаруженного рака. Как пишет издание Radar, у нее поражены кожа и костный мозг, вследствие чего она чувствует себя очень слабой.

Фото: youtube.com by канал The Royal Family Channel is licensed under public domain

Как сообщил врач Стюарт Фишер, онкология и химиотерапия в первую очередь негативно влияют на костном мозге, слизистой оболочке кишечника, волосах и коже.

Инсайдеры же говорят о том, что королевская особа, которая изолирована об общества и находится в своем имении с тремя детьми и мужем. Ее состояние оставляет желать лучшего, так как лечение истощает ее и лишает сил.

Не так давно журналистам удалось выяснить и то, что в январе операцию на брюшной полости принцессе делали итальянские врачи. Они специально прилетели в Лондон, чтобы оказать квалифицированную помощь Миддлтон.

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