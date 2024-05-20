Агутин накануне 55-летия Анжелики Варум заговорил о разводе

Певец Леонид Агутин в беседе с журналистами НТВ признался, что ненавидит шоппинг, поэтому не дарит супруг, исполнительнице Анжелике Варум дорогие подарки.
Также он подчеркнул, что уже совсем скоро жене исполнится 55 лет, но он считает это настоящей бедой, так как не знает, что ей подарить. В свое время он покупал ей ювелирные украшения, пока однажды не перепутал бренд в интервью для СМИ — тогда супруга его раскритиковала.
При этом Анжелика Варум своему мужу на день рождения подарила автомобиль Maserati, чем поставила его в еще больший тупик. Журналисты посоветовали подарить ей остров.
В заключение артист отметил, что не ходит с женой на шоппинг, так как это станет концом супружеской жизни.
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