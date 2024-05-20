Агутин накануне 55-летия Анжелики Варум заговорил о разводе

Певец Агутин пошутил о возможном разводе с Варум после совместного шоппинга

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин в беседе с журналистами НТВ признался, что ненавидит шоппинг, поэтому не дарит супруг, исполнительнице Анжелике Варум дорогие подарки.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леонида Агутина в Инстаграм is licensed under public domain

Также он подчеркнул, что уже совсем скоро жене исполнится 55 лет, но он считает это настоящей бедой, так как не знает, что ей подарить. В свое время он покупал ей ювелирные украшения, пока однажды не перепутал бренд в интервью для СМИ — тогда супруга его раскритиковала.

При этом Анжелика Варум своему мужу на день рождения подарила автомобиль Maserati, чем поставила его в еще больший тупик. Журналисты посоветовали подарить ей остров.

В заключение артист отметил, что не ходит с женой на шоппинг, так как это станет концом супружеской жизни.

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