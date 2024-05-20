Стало известно, как Пугачёва заполучила статус "Примадонны"

Заслуженный артист России, лидер и основатель группы "Ва-БанкЪ" Александр Ф. Скляр в программе "Эмпатия Манучи" заявил, что певица Алла Пугачёва является одной из самых противоречивых фигур в российском шоу-бизнесе. Она всегда была готова пойти на многое, чтобы сиять на пьедестале.
Артист подчеркнул, что исполнительница сама выдумала себе всенародную любовь, а в итоге от этого самого народа уплыла очень далеко.
"Все, что она делала на протяжении всей своей жизни, помимо творчества, — она все время хотела быть на виду и делала все возможное и невозможное, чтобы о ней постоянно говорили", — отметил музыкант.
Скляр рассказал и о том, что у него есть как минимум пять историй, как Пугачёва была готова бороться за свое звание "Примадонны", но раскрывать их не захотел.
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