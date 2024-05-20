Неожиданные продукты, вызывающие целлюлит, и эффективные способы борьбы с ним

Правильное питание — важная составляющая в борьбе с целлюлитом. В списке продуктов, вызывающих "апельсиновую корку", не только привычные сладкое, мучное и жирное. Нутрициолог Алена Добровольская отмечает, что кофе и соевый соус тоже следует исключить.
Она советует убрать из рациона фастфуд, чипсы, сухарики, изделия из пшеничной муки, сахар, соль, майонез и соевый соус. Внимательно относитесь к напиткам: избегайте сладких газировок и магазинных соков, контролируйте потребление кофе и других напитков с кофеином, а также алкоголя.
Однако одного изменения питания недостаточно для избавления от целлюлита. Добровольская рекомендует нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и минимизировать стресс.
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