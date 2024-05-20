Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обработка нефти паром с ацетатами снизила её вязкость на 58%
Венгерский консул: почему в Венгрии русских любят больше европейцев
Сергей Лазарев пошутил над Лерой Кудрявцевой: "Пьёшь кровь молодых мужчин!"
Садальский прокомментировал беседу Медведева с умной колонкой "Алисой"
Революция в автомобилестроении: как системы ADAS изменяют вождение в России
Экономист предупредила о повышении тарифов на услуги ЖКХ от 4 до 15% с 1 июля
Актриса Алина Ланина сфотографировалась на улице в коротком платье
Сборы "Совкомбанк Страхования" уменьшились на фоне роста страхового рынка в 2023
Маск обратил внимание на присутствие санкционных товаров в России
Неожиданные продукты, вызывающие целлюлит, и эффективные способы борьбы с ним

Два продукта, которые могут вызвать целлюлит: это вас поразит

0:54
Моя семья » Красота и стиль

Правильное питание — важная составляющая в борьбе с целлюлитом. В списке продуктов, вызывающих "апельсиновую корку", не только привычные сладкое, мучное и жирное. Нутрициолог Алена Добровольская отмечает, что кофе и соевый соус тоже следует исключить.

Два продукта, которые могут вызвать целлюлит: это вас поразит
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она советует убрать из рациона фастфуд, чипсы, сухарики, изделия из пшеничной муки, сахар, соль, майонез и соевый соус. Внимательно относитесь к напиткам: избегайте сладких газировок и магазинных соков, контролируйте потребление кофе и других напитков с кофеином, а также алкоголя.

Однако одного изменения питания недостаточно для избавления от целлюлита. Добровольская рекомендует нормализовать сон, регулярно заниматься спортом, соблюдать питьевой режим и минимизировать стресс.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Разгневанные фанаты покинули концерт Сердючки в Киеве

На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.

Концерт Верки Сердючки в Киеве: скандал из-за старых хитов на русском
Обновлённая ракета Х-101 с двойной боеголовкой уничтожит всё
Двойной "подарок" для Западной Украины. Российская ракета Х-101 получила вторую боеголовку
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Пару минут и лопата снова острая: этот дедовский метод поможет наточить инструмент — он восходит к временам кузнецов
По оценкам, Зеленский не соберёт и 100 тысяч по жёсткому закону о мобилизации Любовь Степушова "Просроченность" Зеленского на ход спецоперации не повлияет Дмитрий Плотников
Оперная певица Анна Нетребко показала интерьер своей квартиры в стиле "цыганский шик"
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Если затупился секатор после обрезки винограда: вот что поможет вернуть ему первозданный вид
Последние материалы
Трава расти больше не будет: рассказываем как это сделать
Два продукта, которые могут вызвать целлюлит: это вас поразит
Готовим ароматный смузи из груши и корицы
Тина Канделаки высказалась о 12-летней разнице в возрасте с мужем: "Нужно работать"
Актриса Мария Шукшина позавидовала жителям Монголии
Деми Мур появилась на Каннском кинофестивале в компании своего чихуахуа
Для здоровья суставов необходимо есть морскую рыбу и молочные продукты
Эксперты назвали самые ленивые породы кошек
Пенсионные накопления и покупка авто: сколько времени требуется российским пенсионера
Radar: у Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг после курса химиотерапии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников