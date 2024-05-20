Стало известно, сколько надо работать пенсионерам, чтобы купить Lada Granta

Пенсионные накопления и покупка авто: сколько времени требуется российским пенсионера

0:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В условиях повышения стоимости жизни в России, вопрос накопления средств на покупку автомобиля становится актуален для многих пенсионеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На примере LADA Granta, самого доступного автомобиля на рынке, журналисты SPEEDME. RU исследовали, как долго пенсионерам придется копить на покупку. Средний срок накопления на автомобиль составляет от 27 до 39 месяцев, в зависимости от региона, что меньше, чем годом ранее.

Наибольшие сроки накопления наблюдаются в таких регионах как Дагестан и Кабардино-Балкария. Несмотря на увеличение стоимости автомобилей, размеры пенсий также выросли, что позволяет пенсионерам копить необходимую сумму немного быстрее, чем в предыдущие годы.