В условиях повышения стоимости жизни в России, вопрос накопления средств на покупку автомобиля становится актуален для многих пенсионеров.
На примере LADA Granta, самого доступного автомобиля на рынке, журналисты SPEEDME. RU исследовали, как долго пенсионерам придется копить на покупку. Средний срок накопления на автомобиль составляет от 27 до 39 месяцев, в зависимости от региона, что меньше, чем годом ранее.
Наибольшие сроки накопления наблюдаются в таких регионах как Дагестан и Кабардино-Балкария. Несмотря на увеличение стоимости автомобилей, размеры пенсий также выросли, что позволяет пенсионерам копить необходимую сумму немного быстрее, чем в предыдущие годы.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.