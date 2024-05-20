Стало известно, сколько надо работать пенсионерам, чтобы купить Lada Granta

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Пенсионные накопления и покупка авто: сколько времени требуется российским пенсионера

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Авто

В условиях повышения стоимости жизни в России, вопрос накопления средств на покупку автомобиля становится актуален для многих пенсионеров.

Пенсионные накопления и покупка авто: сколько времени требуется российским пенсионера
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На примере LADA Granta, самого доступного автомобиля на рынке, журналисты SPEEDME. RU исследовали, как долго пенсионерам придется копить на покупку. Средний срок накопления на автомобиль составляет от 27 до 39 месяцев, в зависимости от региона, что меньше, чем годом ранее.

Наибольшие сроки накопления наблюдаются в таких регионах как Дагестан и Кабардино-Балкария. Несмотря на увеличение стоимости автомобилей, размеры пенсий также выросли, что позволяет пенсионерам копить необходимую сумму немного быстрее, чем в предыдущие годы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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