Лера Кудрявцева впервые после скандала появилась на публике с мужем-хоккеистом

Лера Кудрявцева отметила день рождения в компании мужа на фоне слухов о разводе

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила свой день рождения 19 мая — ей исполнилось 53 года. Поздравить артистку пришли ее друзья, правозащитница Катя Гордон и ведущий Андрей Разыграев. Также на опубликованных в Сети кадрах был замечен и хоккеист Игорь Макаров.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Игоря Макарова в Инстаграм is licensed under public domain

Несмотря на слухи об алкоголизме у спортсмена, 36-летний мужчина выглядел бодро и свежо, он танцевал рядом с женой под песню "С днем рождения!" Ирины Аллегровой.

"С днем рождения, наша самая любимая, красивая и талантливая! Леруня, будь счастлива, пусть сбываются все мечты!" — написал Разыграев в личном блоге.

Теплыми словами ее поздравила и подруга Катя Гордон, с которой они общаются много лет. Она написала, что гордится Кудрявцевой и считает великой честью многолетнее общение с ней.

Ранее Тина Канделаки высказалась по поводу большой разницы в возрасте с мужем.