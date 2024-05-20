Кто покупает дома в Подмосковье за сотни миллионов рублей с многочисленными спальнями и санузлами

Средняя стоимость элитного загородного дома в Подмосковье превысила 150 млн ₽

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае 2024 года средняя стоимость элитного загородного дома в Подмосковье превысила 150 миллионов рублей, подсчитала Barnes International Moscow. Результаты исследования изучила "Стройгазета" в субботу.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

Наиболее популярны в этом сегменте ранка недвижимости дома площадью от 350 до 700 кв. метров с четырьмя спальнями, имеющими отдельные санузлы и гардеробные, на участках 12-20 соток. Покупатели домов больше 500 метров обычно хотят, чтобы был бассейн.

С начала года предложение элитных домов в столичном регионе сократилось на 20%, но спрос продолжает расти, сообщила руководитель отдела продаж загородной недвижимости компании Елена Котельникова.

Типичные покупатели такого жилья — семьи с одним-двумя детьми трёх-шести лет. Обычно дом за городом приобретается в дополнение к уже имеющейся квартире в мегаполисе.

Ранее "Intermark Загородная Недвижимость" составила топ-100 самых дорогих домов в Подмосковье. В него вошли дворцы средней площадью 2000 кв. метров по ценам порядка 30 миллионов долларов.